Rize'de kaybolan işçi bulundu - Son Dakika
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Rize'de kaybolan işçi bulundu

12.09.2022 18:14
Rize'de kaybolan işçi bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan Karayolları işçisi bulundu.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan Karayolları işçisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karayolları 103. Şube Şefliği'ne bağlı İkizdere Çamlık Bakımevinde görevli Halim Türüt, gece geç saatlerde kişisel eşyalarını bırakıp bakımevinden ayrıldı.

Çalışma arkadaşlarının Türüt'ün kaybolduğu ihbarında bulunması üzerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve arama kurtarma köpekleri ile yapılan arama çalışmaları sonucu Türüt, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Türüt, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

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