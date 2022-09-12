Jandarma , AFAD , İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve arama kurtarma köpekleri ile yapılan arama çalışmaları sonucu Türüt, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de kaybolan işçi bulundu - Son Dakika

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