Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti - Son Dakika
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Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti

05.09.2022 17:43
Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda bir ayı 15 arı kovanına zarar verdi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda bir ayı 15 arı kovanına zarar verdi.

Olay, ilçeye bağlı dünyaca ünlü Anzer Balının üretildiği Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık mesleğiyle uğraşan Selahattin Deniz, Anzer Yaylası'nda bulunan arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarına ayı tarafından zarar verildiğini gördü. Deniz'in 15 peteğine zarar veren ayı daha sonra arı kovanlarının içerisindeki balı yiyerek karnını doyurarak bölgeden uzaklaştı. - RİZE

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Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti - Son Dakika

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