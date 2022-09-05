Olay, ilçeye bağlı dünyaca ünlü Anzer Balının üretildiği Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık mesleğiyle uğraşan Selahattin Deniz, Anzer Yaylası'nda bulunan arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarına ayı tarafından zarar verildiğini gördü. Deniz'in 15 peteğine zarar veren ayı daha sonra arı kovanlarının içerisindeki balı yiyerek karnını doyurarak bölgeden uzaklaştı. - RİZE

Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti - Son Dakika

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