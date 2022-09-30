Rize'de 46 yıl sonra çözülen yol sorunu vatandaşlarca sevinçle karşılandı

Rize'nin ilçesi ile Büyükköy beldesi arasında bulunan ve 46 yıldır yapılması beklenen 3,2 kilometrelik bağlantı yolu tamamlanarak hizmete açıldı.

Güneysu Selamet Köyü, Büyükköy Demirciler Mahallesi ve merkez Ketenli köyünü birbirine bağlayan yolun hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Rize Valisi Kemal Çeber ve Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak yolun yapılmasındaki desteğinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Bakan Soylu, canlı bağlantı ile yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de geçen yıl meydana gelen afetin ardından hasarların giderilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Sahaya indiklerinde afetle ilgili riskleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Soylu, "Kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelerek ihtiyaç olan yerleri tespit ettik. Güzel bir çalışma oldu. Hem maliyetleri çok az bir noktada tutarak ama birçok noktanın da yatırımını ihmal etmeden yarın olası bir sel hasarı ile karşı karşıya kaldığımızda daha çok bedel ödeyeceğimizi düşündüğümüz yerlere önleyici ciddi tedbirler almaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Soylu, devletinin gücünün bu hasarları onarmaya yeteceğini, afetlerden önce birtakım önleyici tedbirlerin alınmasının ise önemini gördüklerini vurguladı.

Yörede çeşitli duvar tahkimatları yapıldığına değinen Soylu, "Selden dolayı hasar gören yollara yenileyici çalışmalar yapıldı. Hem bundan sonra burası olası afetlerde alternatif bir yol olarak hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Çeber ise AA muhabirine, kentin zor bir coğrafyası olduğunu anlatarak, "Sayın Bakanımız Süleyman Soylu geçen yılki afette bölgemize geldiğinde en çok dile getirilen taleplerden birisi bu konu oldu. Sağolsun bakanımız da bize gelen ödeneklerin dışında kendi kişisel gayretleriyle bu yolu yapacak bir ödeneği bize tahsis etti. İl Özel İdaremizle 46 yıldır beklenen bu yolu bitirdik." diye konuştu.