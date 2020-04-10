Rize'nin kalabalık caddelerine giriş yasaklandı - Son Dakika

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Rize'nin kalabalık caddelerine giriş yasaklandı
6 saat önce
Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun çoğunluğunun fazla olduğu caddeler yaya girişine kapatıldı.
Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun çoğunluğunun fazla olduğu caddeler yaya girişine kapatıldı.
Rize İl Pandemi Kurulu kararı gereğince Rize merkezde Deniz Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bazı noktalar ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı zorunlu haller dışında yaya girişine kapatıldı.
Deniz Caddesi girişi demir barikatlarla kapatılırken, üzerindeki uyarı tabelasında "İl Pandemi Kurulu kararı gereğince Covid-19'la mücadele kapsamında zorunlu ihtiyaçlar dışında cadde yaya girişine kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:30 Kaynak: İHA
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