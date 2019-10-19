Son Dakika Haberleri: Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…
Son Dakika Güncel Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…

Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…

1 saat önce

Rize Belediye Başkanı Rahmi METİN, "11 Rize Tanıtım Etkinliği" kapsamında İstanbul Maltepe sahilinde Rize standımızda ziyaretçileri ağırladı.

Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…, System.String[]

Başkan Metin daha sonra etkinlik alanında açılan stant ları gezerek esnaf vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Metin,"buna benzer etkinlik ve festivallerimizi yaygınlaştırmalı ve gençlerimizi kültürümüzle tanıştırıp buluşturmalıyız. Diliyorum ki bu birlikteliğimiz, bu güzel tablo sonsuza kadar devam etsin" dedi.

Yemek ve sanat stantlarında bir birinden farklı yöresel değerler görücüye çıktı. Rize tanıtım günlerinin her yıl daha da güzel olduğunu söyleyen ziyaretçiler, Başkan Rahmi Metin'e, huzurlu ve eğlenceli bir ortam sundukları için teşekkür ettiler.

Rahmi Metin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:52 Kaynak: Bültenler
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