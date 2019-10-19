Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…

Başkan Metin daha sonra etkinlik alanında açılan stant ları gezerek esnaf vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Metin,"buna benzer etkinlik ve festivallerimizi yaygınlaştırmalı ve gençlerimizi kültürümüzle tanıştırıp buluşturmalıyız. Diliyorum ki bu birlikteliğimiz, bu güzel tablo sonsuza kadar devam etsin" dedi.

Yemek ve sanat stantlarında bir birinden farklı yöresel değerler görücüye çıktı. Rize tanıtım günlerinin her yıl daha da güzel olduğunu söyleyen ziyaretçiler, Başkan Rahmi Metin'e, huzurlu ve eğlenceli bir ortam sundukları için teşekkür ettiler.