Son Dakika › Güncel › Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası- - Son Dakika
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası-
6 saat önce
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası- ( EKİYLE YENİDEN )
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası- ( EKİYLE YENİDEN )
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (2) Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti