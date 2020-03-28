Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 - Son Dakika

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Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4
19 dakika önce
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 (BLD BŞK. RÖP)
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 (BLD BŞK. RÖP)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
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