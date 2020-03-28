Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 - Son Dakika

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Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2
6 saat önce
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 (esnafın risk için uyarılması)
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 (esnafın risk için uyarılması)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:09 Kaynak: DHA
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