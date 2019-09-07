Son Dakika Haberleri: Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi
Son Dakika Genel Haber

Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi

56 dakika önce

Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi Habiboğlu Mahallesi'nde yaşayan 16 kişi şiddetli yağıştan oluşabilecek risklere karşı jandarma tarafından akrabalarının evlerine götürüldüRİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki Habiboğlu Mahallesi...

Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi

Habiboğlu Mahallesi'nde yaşayan 16 kişi şiddetli yağıştan oluşabilecek risklere karşı jandarma tarafından akrabalarının evlerine götürüldü

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki Habiboğlu Mahallesi sakinleri, şiddetli yağışın ardından oluşabilecek risklere karşı jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sabah saatlerinde Rize ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Çayeli ilçesi Madenli beldesine bağlı Habiboğlu Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymalarından dolayı mahalle sakinleri tahliye edildi. Mahallede bulunan 16 kişi köy muhtarlığı ve jandarma ekiplerinin yardımıyla Çayeli ilçe merkezinde bulunan akrabalarının evlerine götürüldü. Araç ulaşımının kapandığı mahallede meydana gelen toprak kaymalarında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Jandarma, Madenli, Çayeli, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru
Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 00:07:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]