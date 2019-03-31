Rize'nin Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ahmet...

Rize'nin Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Basa kazandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Basa kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Basa 4 bin 116, CHP adayı Kazım Balta 3 bin 166, MHP adayı Gülşah Bilaloğlu bin 327 oy aldı.



-Basa'nın özgeçmişi-



Ahmet Basa, 28.02.1965 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokulu Pazar İlçesinde, lise eğitimini Ankara Deneme Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı.



AK Parti ile siyasi hayata atılan Basa, bekar.

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