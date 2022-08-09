Olay, dün akşam ilçenin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle serinlemek için sahile giden Ece İslamoğlu, denizde yüzmeye başladı. Ece, yüzerken suda sol bacağında ağrı hissetti. Denizden çıkıp, kıyıdaki ailesine durumu anlatan İslamoğlu, Kaçkar Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. İslamoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerde, İslamoğlu'nun bacağına, yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ameliyat edilen İslamoğlu, tedavisinin ardından bacağı sargıya alınarak, taburcu edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ece'nin bacağına, yüzerken yorgun mermi isabet etti - Son Dakika

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