Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

05.09.2022 17:30
Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.H'nin kullandığı 53 AAB 903 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Balıkçı köyünde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü E.H. ile Y.B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı

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Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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