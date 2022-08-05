Olay ilçeye bağlı Hamidiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mevkiinde yüzen vatandaşların denizin üzerinde hareketsiz halde yüzen bir ceset olduğunu fark etmesi üzerine olayı 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan cesedin sabah saatlerinde yüzmeye gelen İsmail Pala'ya ait olduğu öğrenildi. - RİZE

Mahalleli kaldırma çıkan araçları önlemek için kendi dubasını yaptı

Kaynak: İHA

Hamidiye, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de denize giren yaşlı adam boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.