Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Kirazlık, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de tır ile çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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