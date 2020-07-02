Rize'nin Petran Yaylası rengarenk - Son Dakika

Rize'nin Petran Yaylası rengarenk

Rize'nin Petran Yaylası rengarenkRİZE'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler, bölgeye hayran kalıyor.

Rize'nin Petran Yaylası rengarenk

RİZE'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler, bölgeye hayran kalıyor. İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Petran Yaylası, muhteşem doğası, zengin bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kışın düzenlenen kayak şenlikleri ile adını duyuran yaylada yazın açan çiçeklerle oluşan renk cümbüşünü görenler, hayran kalıyor. 100-150 yıllık ahşap yapıların da yer aldığı yayla, bölgede son yıllarda en çok ziyaret edilen yer oldu. Yaylaya ulaşan doğa tutkunları, çiçeklerle kaplı yaylada yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'nin Petran Yaylası rengarenk - Son Dakika

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