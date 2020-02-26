Rize'nin 'pisa kuleleri'ne kiralık formülü - Son Dakika

Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne kiralık formülü

RİZE'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 4 binadaki daire sahipleri, kiraya taşınarak evlerini terk ediyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki bazı daire sahipleri ise boşalttıkları dairelerini 500-600 TL arasında piyasanın üçte biri fiyatına kiraya veriyor.

Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa kuleleri' diye anılmaya başlandı. Binalardaki daire sahipleri, yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı ancak yöntem başarılı olmadı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu.

Binalarda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca teknik inceleme yapıldı. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, daire sahiplerinden binaların risk tespitlerini yaptırmaları istedi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı.

EVLERİNİ BOŞALTIP KİRAYA ÇIKIYORLAR

Yan yatmaya devam eden toplam 96 daireli 4 binada daire sahipleri evlerini terk ederek, kiraya çıkmaya başladı. Binalardaki bazı daire sahipleri ise boşalttıkları dairelerini 500- 600 TL arasında piyasanın üçte biri fiyatına kiraya verdi. 'Kiralık' ilanı asılan daireler ucuz kira bedelleri nedeniyle tehlikeye rağmen tercih ediliyor. Binalarda çok sayıda kiracı kalıyor.

'DAİRELERDE OTURANLARIN ÇOĞU KİRACI'

Taşlıdere Mahallesi Muhtarı Selim Kara, binaların 25 yıl önce yan yatmaya başladığını belirterek, "Bu binalar tehlike arz etmesine rağmen, insanlar burada oturmaktan vazgeçemiyor. Yeni binalara geçmek için ekonomik durumu el vermeyen insanlar mecburen bu binalarda oturmaya devam ediyor. Bazı ev sahipleri de bu binaların yerine yenilerinin yapılması halinde ortaya çıkacak maddi yükü kaldıramadığı için bu binalarda oturmaya devam ediyor. Bu sitelerde oturanların yarısından fazlası kiracı. Bu binalar okula yakın, hastaneye yakın, ulaşım kolaylığı var, o yüzden de kiracılar burayı tercih ediyorlar. Binalar eski olduğu için kiraları da düşük, ortalama 500-600 TL, bu da insanlara cazip geliyor. Ama tabii ki bu binalarla ilgili tedirginlik devam ediyor ve bunu herkes biliyor. İnşallah hiç kimsenin canı yanmadan burayla ile ilgili yapılması gerekenler yapılır" dedi.

'CANIMIZ ALLAH'A EMANET' DİYEREK KALIYORLAR

Mahalle sakini Şevki Sarı da durumdan endişeli olduklarını anlatarak, "25 yıldır tedirginlik yaşıyoruz. Ben de yan binada oturuyorum ve korku yaşıyorum. Bizim binamız sağlam olsa bile bu binalar sakat olduğu için aynı riski biz de yaşıyoruz. Ev sahiplerinden korkup çıkanlar var ve kiraya verdiler dairelerini. Vatandaşlar da gelip bu daireleri kiralıyorlar, korksalar bile ucuz olduğu için mecburen tercih ediyorlar. 'Canımız Allah'a emanet' deyip oturuyorlar. Burada şu anda birkaç tane kiralık daire var, Mayıs ayını bulmadan tutulur bu daireler de" diye konuştu.