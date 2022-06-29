Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti

29.06.2022 18:12

- Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti RİZE - Rize'nin renkli simalarından emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

- Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti

RİZE - Rize'nin renkli simalarından emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de imamlıktan emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır Ramazan ayı boyunca yerel bir televizyonda izleyicinin karşısına çıkan, soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu (82), kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme gelmişti. Rize'de ve tüm Türkiye'de sevilen bir isim olan Necati Hutoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Hutoğlu'nun 1 Temmuz Cuma günü Mekez Şeyh Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Güneysi ilçesi Birlik mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti Son dakika haberi: Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti ALİ AĞAOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ ALİ AĞAOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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