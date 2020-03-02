Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika

Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü etkinlikleri

7 saat önce

Rize'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü etkinlikleri, System.String[]

Rize'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Rize Valiliği önünde bulunan tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile devam etti.


Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin bu vatanın kolay kazanılmadığını ifade ederek "102 yıl önce bağımsızlık mücadelesi için şehadet şerbetini içen ve 24 Şubat'ta İdlip'te verdiğimiz, 34 şehidimizin ruhları şaad olsun. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgede çatışmalar halen devam ediyor. Bütün yiğit askerlerimize buradan selam olsun. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizden sağlıklı olanlarla sıhhatler ve ahirete gökmüş olanların ailelerine sabırlarla diliyoruz" dedi.


Törenin ardından Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF), Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Rize Valiliği'nin iş birliğiyle yürütülen 'Rize İçin Bir Fikrim Var" isimli fikir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. - RİZE

İdlip, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü
Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:16:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]