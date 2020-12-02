Rize'nin simgeleri maske ile birleştirildi - Son Dakika

RİZE'de, 'Sağlığınız için hayatınıza maske takın' sloganıyla hazırlanan animasyon klipte kentin yağmur, kemençe, tulum, horon, çay gibi simgeleri maske ile birleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

Rize Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koronavirüs salgınında maskenin önemini anlatmak için animasyon klip hazırladı. Klipte kentin yağmur, kemençe, tulum, horon ve çay gibi simgeleri maske ile birleştirildi. Maskenin şemsiye, atmaca kanadı, balıkçının teknesi, çay makası, çay sepeti, çay tabağı, futbol kalesi olduğu animasyon klibi, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.