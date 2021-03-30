Rize'nin tarihi kitap oldu - Son Dakika

Rize'nin tarihi kitap oldu

30.03.2021 23:52

Rize'nin tarihi kitap oldu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından başlatılan 'İlk Çağdan Günümüze Rize' projesi tamamlanarak Rize tarihi kitap haline getirildi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından başlatılan 'İlk Çağdan Günümüze Rize' projesi tamamlanarak Rize tarihi kitap...

Rize'nin tarihi kitap oldu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından başlatılan 'İlk Çağdan Günümüze Rize' projesi tamamlanarak Rize tarihi kitap haline getirildi

RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından başlatılan 'İlk Çağdan Günümüze Rize' projesi tamamlanarak Rize tarihi kitap haline getirildi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve ülke genelindeki birçok üniversiteden öğretim üyelerinin katkı verdiği proje ile Rize'nin tarihini ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Hazırlanan 5 ciltlik kitabın tanıtım programında konuşan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman üniversitelerinin en önemli görevlerinden birinin bulundukları coğrafyaya katkı sağlamak olduğunu dile getirerek "Bilinen tarihi MÖ. 7. Yüzyıla dayanan Rize şehri, sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürel mirasları ve taşıdığı ekonomik potansiyeliyle Doğu Karadeniz bölgesinin yükselen bir değeridir. Rize'ye değer katan bir başka unsur ise sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesidir. Malumunuz olduğu üzere geçmişten günümüze üniversitelerin bilinen en önemli görevlerinden biri de bulundukları coğrafyaya katkı vermek, onların sorunlarıyla ilgilenmek, onların sorunlarına çözüm yolu üretmektir. RTEÜ olarak bu vizyondan hareket ederek bu güzel şehrin tarihten edebiyata, kültürden sanata, ekonomiye, tarıma varıncaya kadar birçok soruna imkanlarımız çerçevesinde el atmaya çalıştık. Bu süreçte üniversitenin tecrübesini ve bilgisini olduğunca aktarmaya çalıştık" dedi.

2016 yılında başlayan projenin kitapların çıkması ile son bulduğunu sözlerine ekleyen Karaman "Söz konusu bakış açısı ile şehrimize ve bölgemize yönelik olarak planladığımız çalışmalardan biri de özelde Rize şehrimizin genelde Doğu Karadeniz bölgesinin İlk çağdan günümüze tarihini ele alan bir çalışmamızdır. 'İlk Çağdan Günümüze Rize' projesi 2016 yılında başlamıştır. Tarih bölümümüzde ki hocalarla üniversite olarak bu şehre karşı bir sorumluluğumuz olduğunu, bunun da şehrimizin kaynaklardan hareketle, bilimsel metotlarla ortaya konulması olduğunu istişare ettik. Prof. Dr. Zehra Aslan'ın ve diğer tarih bölümünde ki hocalarımızın editörlükleriyle beraber 5 ciltlik 'İlk Çağdan Günümüze Rize Tarihi' adlı külliyatımızı ortaya çıkardık. Tabii ki bu esere sayın Cumhurbaşkanımızın takdim yazısı yazması ayrı bir değer katmış oldu. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, eserdeki her bir bölüm alanın uzmanı her bir hoca tarafından ve ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan hocalar tarafından yazılmıştır. 10 farklı üniversiteden ve 27 akademisyen öğretim üyesi bu esere katkıda bulunmuşlardır. Eser 5 ciltten oluşmaktadır. Başlangıçta 19. Yüzyıla kadar Rize tarihi, 19. Yüzyıldan Cumhuriyete Rize tarihi, Cumhuriyet döneminde Rize-1, Cumhuriyet döneminde Rize-2 ve Cumhuriyet döneminde Rize-3 diye 1980'e kadar ki kısmı ele alan bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

RTEÜ Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Aslan ise projenin ileride yazılacak birçok kitaba da kapı açtığını dile getirerek "Bu kitaplarda ana kaynaklara inildi. Arşiv malzemeleri, dönem basını, zabıtlar, siciller kullanıldı. Kısacası her dönemin kaynağı neyse o kullanıldı. O yüzden bunlar bilimsel olarak hazırlanan kitaplar. Bölgeye katkı vermek amacıyla hazırlandı. Belirttiğim gibi biz bir kapı açtık. Bu kapıdan başka bilim insanları girecek. Bizim eksiklerimizi onlar tamamlayacak. Başka şehirlere de örnek olması bağlamında başlangıcı burada olduğu için kendimizi hem şanslı hem de bahtiyar hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Rize'nin tarihi kitap oldu
Rize'nin tarihi kitap oldu
Rize'nin tarihi kitap oldu
Rize'nin tarihi kitap oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz, Kitap, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'nin tarihi kitap oldu - Son Dakika


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