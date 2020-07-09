Rize'nin turizm merkezi Ağaran Şelalesi yine taştı - Son Dakika

Rize'nin turizm merkezi Ağaran Şelalesi yine taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.
Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olduğu için cazip bir turizm merkezi olan Ağaran Şelalesi, dün sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışın ardından taştı. Şelalenin taşmasının ardından bölgedeki araç yolu ulaşıma kapandı.
Bölgedeki turizm tesislerin herhangi bir tehlike altında olmadığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:32 Kaynak: İHA
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