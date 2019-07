Rize'nin yaylaları gelin ve damatların fotoğraf stüdyosu oldu

Rize'nin yaylaları gelin ve damatların fotoğraf stüdyosu olduRİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylalar gelin ve damatların dış mekanda fotoğraf çekimleri için son yılların popüler mekanları haline geldi.Çamlıhemşin'de yayla turizminin gelişmesiyle sosyal medya ve görsel medyada sürekli gün yüzüne çıkan yaylalar, düğün fotoğrafçıları için de eşsiz imkanlar sunuyor. Düğünden günler önce hazırlanan programla dış mekanda gelin-damat çekimi yaptıran çiftler, bu fotoğraf çekiminde dış mekan olarak ise Çamlıhemşin'in bu doğa harikası yaylalarını ve turizm alanlarını seçiyor. Gelin-Damat çekimlerinde Ardeşen'de denizin kenarında çekilen fotoğrafları, Fırtına Vadisi üzerinde çekilen fotoğraflar takip ediyor. Çinçiva olarak bilinen ve dizilere konu olan Şenyuva Köyü, Şenyuva Köprüsü'nde çekilen fotoğrafların ardından ise tarihi Zilkale genç çiftleri karşılıyor. Zilakale'nin eşsiz güzelliği ve manzarasıyla ölümsüzleştirilen anıları ise sırasıyla Şimşir Ormanları, Çat Vadisi takip ediyor.Rize'nin yaylalarında gelin damat fotoğrafı çektirmek için ülkenin her köşesinden gelenlerin olduğu gibi, yurt dışından da gelenlerin olduğunu dile getiren Fotoğrafçı Ahmet Mavi "Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu başlıyor. Haliyle yaz ayları olduğu için havalar biraz sıcak oluyor. O yüzden genelde gelin ve damadın rahat edebileceği, serin yerleri seçmeye çalışıyoruz. Rize'de fotoğrafçılar olarak biz çok avantajlıyız. Rizemizin doğal güzelliği haddinden fazla. Yaylalarımız var, deniz kenarımız var, o yönden kendimizi şanslı buluyoruz. Maviden başlıyoruz yeşile doğru gidiyoruz. Son 2-3 yıldır meslektaşlarımız geliyor. İranlı müşterimiz oluyor, gelip çektiğimiz fotoğraflar oluyor. Yurtdışından epey bir ilgi alaka var buralara, sadece Türkiye ile kalmıyor bizim yöremizin güzelliği. İranlı meslektaşlarımız geliyor, Azerbaycan'dan gelenler oluyor" ifadelerini kullandı.Düğün fotoğrafı çektiren damat Mahmut Demir ise yaptığı açıklamada "Mutlu bir yuva kurmak için bugün ilk adımımızı attık. Rize doğal güzellikler olarak parmakla gösterebileceğimiz yerlerden bir tanesi. Rize hem deniz hem doğanın harmanlandığı bir albüm oluşturma fırsatını sunuyor bize. Sakin bir ortam, kalabalıktan uzak, doğal davranabileceğimiz, poz verebileceğimiz, rahat olabileceğimiz bir ortam sunuyor fotoğraf için. Eşim Samsunludur, Samsun ile Rize arasında nerede çekilelim diye düşündüğümüzde Rize olsun dedik" dedi.Aslen Samsunlu olan Gelin Şuheda Nur Demir ise "Ben yıllar öncesinde de gelmiştim, çok beğenmiştim, çok beğendiğimin kanıtı olarak da düğün fotoğraflarım için buraya geldim. Yeşilin her tonu var o yüzden buraları çok seviyorum. Burası çok güzel, çok harika, güneş ışığını da çok güzel alıyor, yeşilde fazla, denizde var, daha ne olsun?" ifadelerini kullandı.İstanbul'dan Rize'ye kamp ve fotoğraf çekmek için geldilerİstanbul'dan Rize'ye ilk kez gelen ve mesleği fotoğrafçılık olan Yücel Ünver ise Rize'nin doğasına hayran kaldığını dile getirdi. Fotoğraf için Rize yaylalarının çok uygun olduğunu dile getiren Ünver "Ben ilk kez geliyorum Doğu Karadeniz'e. Fotoğrafçıyım ben, fotoğraf çekmek için geldim. Çok etkilendim, bu kadar doğanın bakir olduğu bir yer beklemiyordum. Yaylaları gezdik, Gito yaylasına çıktık, çok hoşuma gitti. Fotoğraflıyorum sosyal medya hesabımdan paylaşacağım. İnsanlar burayı daha fazla tanısınlar. Turizm daha fazla gelişsin diye çok güzel. Memleketin her köşesi güzel, burası daha güzel" diye konuştu.İstanbul'dan kamp için Rize'ye gelen Gülşah Ökmen beğenisini 'Keşke burada kalabilsem' diyerek dile getirdi. Ökmen "Karadeniz çok güzel, doğası çok güzel bir yer. Aslında birçok doğa sporuna da açık bir yer. Yaşamda çok canlı burada. Fakat çok fazla turizmin artmasıyla kirlenmeler görünüyor. Bunların bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Ben ikinci kez geliyorum, keşke daha çok gelebilsem, hatta keşke burada yaşayabilsem, iş imkanları olsa da. Ama böyle kalması da bir yandan daha iyi. Sanki ulaşılması gereken bir cennet gibi" şeklinde konuştu.