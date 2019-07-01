Rize'nin yaylalarına kar yağdı
50 dakika önce
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:45 Kaynak: DHA
RİZE'nin Çamlıhemşin
ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar
kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.
- Rize
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