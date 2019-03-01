Rize'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
1 saat önce
RİZE'nin Çamlıhemişin ve İkizdere ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
RİZE'nin Çamlıhemişin ve İkizdere
ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Kar
kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Rize
'de bazı bölgelerde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise dün akşam başlayan kar yağışı devam ediyor. Çamlıhemişin ve İkizdere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Araçların karla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandığı görüldü. Havaların son günlerde güneşli geçtiği bölgede, ani bastıran kar nedeniyle güzel manzaralar ortaya çıktı.
Rize'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve İyidere
ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edilmişti.
- Rize
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:54 Kaynak: DHA
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