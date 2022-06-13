Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

13.06.2022 13:24

Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlı hava Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışına dönüştü.

Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

RİZE (İHA)- Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlı hava Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışına dönüştü.

Doğu Karadeniz'de dün başlayan ve ara ara devam eden sağanak yağmur, Rize'nin Ardeşen ilçesinin Sırt Yaylası'nda dolu yağışına neden oldu. Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı bağlı bazı yaylarda yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortalığı beyaza bürüyen dolu tanelerinin iriliği herkesin dikkatini çekti.

Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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