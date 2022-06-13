Doğu Karadeniz'de dün başlayan ve ara ara devam eden sağanak yağmur, Rize'nin Ardeşen ilçesinin Sırt Yaylası'nda dolu yağışına neden oldu. Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı bağlı bazı yaylarda yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortalığı beyaza bürüyen dolu tanelerinin iriliği herkesin dikkatini çekti. - RİZE

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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