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Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

11.11.2021 16:17
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidinde kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirterek yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaylalarda vatandaşların bulunması nedeniyle geçidin bir süre daha açık tutulacağını ifade eden ekipler, Ovit Tüneli bölgesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, yayla yollarını açtıklarını belirterek vatandaşları, yaylalardan dönüşleri tamamlamaları konusunda uyardı.

Yaylalarda gelecek günlerde yol çalışması yapılmayacağını ifade eden Türüt, son kez yol temizleme çalışması yaptıklarını aktardı,

Türüt, İl Özel İdare ekiplerinin yol kontrollerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Toros Dağları, Ayder Yaylası, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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