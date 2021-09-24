Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü - Son Dakika

Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü

RİZE - Havaların soğuk gitmesiyle beraber Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bu yaz güneşe hasret yaşayan Rizeliler kara ise erken kavuştu. Rize'nin yüksek kesimlerinde önceki gece itibariyle başlayan kar yağışları yaylaları beyaza boyadı. Rize'nin eşsiz dağlarında Eylül ayından kartpostallık görüntüler oluştu.

Bu yaz mevsimini oldukça yağışlı geçiren Rize'de birçok sel ve afet yaşanmıştı. 6 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise hala arandığı Rize'de yaz mevsimi gönüller buruk noktalandı. Yüksek kesimlere kar yağması halkı bir yandan sevindirirken, bir yandan da kış hazırlıklarına erken başlattı.