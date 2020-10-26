Rize Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Tüfekçi atandı - Son Dakika

Rize Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Enes Tüfekçi atandı.

Rize Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Tüfekçi, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne atanarak görevine başladı.

Tüfekçi, 12 yıldır Yazı İşleri Müdürlüğü görevini en iyi şekilde yürüttüğünü belirterek, "Bu süreçte vekaleten İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevini de yürütüyordum. Şimdi yeni görev yerime atandım. Burada başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bana güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.