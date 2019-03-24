Rize Ömer Asaf'ın Hastalığına Teşhis Konulamıyor

Rize'de, 5 aylıkken vücudunda oluşan momarmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, solunum cihazına bağlı yaşayan ve yürüyemeyen Ömer Asaf Kayış'ın (3.5) hastalığına teşhis konulamıyor.

Rize'de, 5 aylıkken vücudunda oluşan momarmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, solunum cihazına bağlı yaşayan ve yürüyemeyen Ömer Asaf Kayış'ın (3.5) hastalığına teşhis konulamıyor. Anne Suna Kayış, oğlunun hastalığının tespit edilerek tedavi edilmesini istiyor. Rize'de oturan Suna ve Embia Kayış çiftinin oğlu Ömer Asaf Kayış'ın 5 aylıkken vücudunda morarmalar oluştu. Rize'de hastaneye götürülen Ömer Asaf'a ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Buradaki hastanelerde de teşhis konulamayan Ömer Asaf, geçen sürede mide kanaması geçirdi, nefes darlığı şikayeti nedeniyle solunum cihazına bağlandı. 3 yıldır Rize, Samsun, Ankara ve İstanbul'da çeşitli hastanelere götürülen küçük çocuğa teşhis konulamadı. Aile, çocuklarının hastalığına teşhis konularak tedavi ile sağlığına kavuşmasını istiyor.



Suna Kayış, çocuğunun hastalığına bir türlü teşhis konulamadığını belirterek 5'inci ayına kadar normal bir çocuktu. Sonraları bir anda ağlamaya ve morarmaya başladı. Hastanede çeşitli tetkikler yapıldı, ama teşhis konulamadı. Eve döndük, ilaç tedavisi almadığımız halde kafasını tutmaya, ağzından yemeye ve ellerini hareket ettirmeye başladı. 1 yaş aşılarından sonra 6 ay kadar ateşlenme süreci oldu. Sonra mide kanaması geçirdi. Götürdüğümüz hastanelerde birçok gen, metabolik taramalar yapıldı ama bir tanı konulamadıö dedi.



'3 YILDA TÜKENDİK'



Ömer Asaf'ın bilincinin yerinde olduğunu belirten Suna Kayış, Anneyi, babayı tanıyor, olanı biteni anlıyor, çevresindekilerin farkında, çizgi film izliyor. Oğluma çare bulmak için birkaç şehir gezdik, hastanelere gittik. Ama oğlumun tanısı konulamadı, hastalığının sebebi bulunamadı. Tedavisi varsa tedavisi yapılsın yoksa da yaşamını en iyi şekilde sürdürebilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak istiyoruz. Ama buna da bizim maddi gücümüz yetmiyor. İyi bir hekim kadrosu ile oğlumun değerlendirilmesi ve hastalığının ne olduğunun bulunmasını istiyoruz. Tahlillere bakılınca 'şu var deniyor' ama klinik olarak bakıldığında Ömer Asaf'a uymuyor. Teşhis bir türlü konulamıyor. Fizik tedavi açısından yardıma ihtiyacımız var. Yardımseverlerden destek bekliyoruz diye konuştu.

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