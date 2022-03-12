Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

12.03.2022 12:05
Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 816 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 816 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla merkezde 45, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 1, Derepazı'nda 8, Fındıklı'da 12, Güneysu'da 21, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 6, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 23 olmak üzere 214 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 137 personel ve 63 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve ilçelerde de belediye ekipleri yol temizleme çalışması yürütüyor.

İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerince temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Ordu

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapalı 79 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar nedeniyle il genelinde 85 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesince 250 ekip ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yapılıyor.

Giresun

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 51, Alucra'da 29, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 20, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 8, Espiye'de 26, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 37, Piraziz'de 11, Şebinkarahisar'da 5, Tirebolu'da 44 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplamda 438 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Rize'de eğitime ara verildi Rize'de eğitime ara verildi Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

Giresun, Trabzon, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement