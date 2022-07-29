ÇAY ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜ VE ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLDİ

RİZE Organize Sanayi Bölgesi'nde seri üretime geçen tesiste; çay çöpünden mangal kömürü elde edildi, çıkan metan gazı ile de elektrik enerjisi üretildi. Tesisin dünyada bir ilk olduğunu belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Bu bizim için gurur kaynağı. Çay çöpünden mangal kömürü, bu çöpün metan gazından elektrik, çöpün sıvısından da organik gübre ile odun sirkesi elde ediliyor dedi.

Rize Belediyesi'nce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 12 dönümlük arazide kurulan tesiste Doğu Karadeniz'de 830 bin dekar alanda yetiştirilen çayın çöp liflerinden metan gazı elde ediliyor. Bu gazla saatte 0,8 megavatlık elektrik enerjisi üretilirken, kalan çöp lifleri karbonla preslenip yılda 2 ton mangal kömürüne dönüşüyor. Mangal kömürü üretimi ile ise yılda 30 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.

'EKSİKLİKLERİ GİDERDİK, SERİ ÜRETİME GEÇTİK'

Tesiste seri üretime geçtiklerini anlatan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 6 aydır fabrikanın içerisindeki deneme üretiminin ardından eksiklerimizi giderdik ve seri üretim yapabilecek hale geldik. Burada çay çöpleri makinelerimizle karbona dönüştürülüyor. Karbondan yine organik ürünler sayesinde mangal kömürü yapıyoruz. Bir taraftan çay çöpünün yüzde 30'unu karbon yapıyor; yüzde 25 civarında çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece saatte 0,8 megavat bir elektrik gücüne ulaşmış oluyoruz. Mangal kömürümüzü; sıfır karbon, doğaya hiçbir zararı olmayan, en güzel ve çevreci mangal kömürü olarak addediyoruz. 6 bin 800 kalori düzeyinde, 5-6 saat mangalda kalabilen bir ürün dedi.

'BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI'

Tesisin dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Metin, Bu bizim için gurur kaynağı. Çay çöpünden mangal kömürü, bu çöpün metan gazından elektrik, çöpün sıvısından da organik gübre ile odun sirkesi elde ediliyor. Başka metalardan, bitki köklerinden yapılan var. Fakat çay çöpünden ilk kez. Bizim atık olarak gördüğümüz bu ürün, sıfır atığa dönüştürülerek ekonomiye ciddi katkı sağlamış oldu. 40-50 kişiye varan bir istihdam yapılacak. Dolaylı olarak da belki de 100-150 kişi. Hatta bu işin pazarlamasını gündeme getirdiğimiz zaman daha yüksek sayıdaki insanları da istihdam etmiş olacağız. Burada yapacağımız elektrik üretiminden ve 4 bin 200 metrekarelik çatımızda yapacağımız güneş paneli ile elde edeceğimiz gelir, personelin giderini karşılayacak diye konuştu.