Rize Orman Müdürlüğü çocuklara fidan dağıttı - Son Dakika

Rize Orman İşletme Müdürlüğü "Orman Haftası" kapsamında çocuklara fidan dağıttı.

Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi, beraberindekilerle Gülbahar Hatun Anaokulunu ziyaret ederek okul müdürü cemil Metoğlu ile görüştü.

Öğrencilerle sohbet ederek "Orman Haftası" hakkında bilgi veren Ekşi, daha sonra öğrencilere 100 çam fidanı hediye etti.

Ekşi, Rize'de yaptıkları ağaçlandırma ile ilgili bilgi vererek, ağaç ve orman sevgisinin çocukluktan aşılanması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını söyledi.