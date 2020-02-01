Rize özel idaresi'nin 'kar-delen' ekibi karla mücadele ediyor - Son Dakika

Rize Özel İdaresi'nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor

RİZE İl Özel İdaresi, bölgede kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber 'KAR-delen' adını verdiği ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kar yağışı sonrası kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolunun tamamı 'KAR-delen' ekiplerinin aralıksız çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Bölgede şiddetini artıran kar yağışı sonrası Rize'de ekipler çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi'nin KAR-delen adını verdiği kar temizleme ekibi de, dün kar yağışının başlaması ile beraber seferber oldu. Köy yollarının ulaşıma kapanmadan açık kalması için kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yönlenen KAR-delen ekibi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. İkizdere, Çayeli ve Çamlıhemşin ilçeleri başta olmak üzere şiddetini artıran kar yağışı sonrası 880 kilometrelik 33 köy yolu ulaşıma kapandı. KAR-delen ekipleri gece boyuncada sürdürdükleri çalışmalar sonrası tüm yolları ulaşıma açtı. Kar yağışının durduğu ilde Çayeli'nde 7 ve İkizdere ilçesinde de 7 köyde nüfus olmadığı için yol açma çalışmasının yapılmayacağı belirtildi.