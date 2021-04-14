RİZE PANDEMİDE EVDE KALANLAR, DOĞA TATİLİNE YÖNELİYOR - Son Dakika

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KARADENİZ Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen turizm sezonu öncesi işletmeler hazırlıklarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınında evde kalanlar, özlediği doğa tatili için Rize'de yayla ve dağlarda otel ve bungolav evlerde rezervasyonlar yaptırmaya başladı.

Karadeniz Bölgesi, Ramazan Bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen yaz turizmine hazırlanıyor. Eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini etkileyen bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile termal tesisleri tercih ediyor. Koronavirüs salgınında evde kalanlar, özlediği doğa tatili için Rize'de yayla ve dağlarda otel ve bungolav evlerde rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya yaptırmaya başladı.

Turizm işletmesi yöneticisi Amaç Ekşi, pandemi sürecinde bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, bugüne kadar kontrollü olarak hizmet verdiklerini söyledi. Kış döneminde ağırlıklı iç pazardan turistleri ağırladıklarını söyleyen Ekşi, 'Bunun yan sıra bölgemizde yeni yeni başlayan kış turizminde Ukranya ve Rusya'dan profesyonel kayak sever misafirlerimizi ağırladık. Şu an yerli ve az da olsa Ortadoğu'dan gelen misafirler var. Pandemi olmasaydı yaz dönemi bağlantılarımızı bitirmiştik fakat maalesef şu an önümüzü net olarak göremiyoruz. Ancak geçen yıldan daha iyi bir sezon bekliyoruz' dedi.

'DOĞADA HASTALIK RİSKİNDEN UZAĞIZ'

Bu yıl doğa tatili tercih edenlerin sağlık yönü nedeniyle termal tesislere yöneldiğini söyleyen Ekşi, 'Karadeniz'i görmeyen herkesi bu bölgeye bekliyoruz. Açık hava ve doğanın içinde hastalık riskinden daha da uzaklaşıyoruz. Bölgemizde her yer doğa harikası. Bölgede insanlar covid-19 dan uzak güvenli bir şekilde tatillerini yapabilirler' diye konuştu.

'TERCİHİM KARADENİZ OLDU'

Tatil için Rize'nin İkizdere ilçesine geldiğini söyleyen Pınar Tosun, 'Ben bir Karadeniz aşığıyım. Buraları çok seviyorum, yorgunluğumu atıyorum. Yeşil doğa, derenin sesi insana huzur veriyor. Doğduğum şehir farklı yaşadığım şehir farklı ama bu bölgeyi çok seviyorum. Buranın doğası çok güzel olduğu için burada alternatifler çok. Bir çok konaklama imkanları var. Vakit geçirebilecek doğa aktiviteleri var. Karadeniz'i görmek isteyenler mutlaka gelmeli yaylaları görmeli' dedi.

Nuri Karaduman ise eşinin sağlıkçı olduğunu belirterek 'Çok stresli bir ortamda çalışıyor. O yüzden hafta sonları doğada tatil yapmak için buraları tercih ediyoruz. İnşallah hundan sonraki süreçte pandemi biterde her şey normale döner. Bunun bitmesi için kurallarla uymalıyız' ifadelerini kullandı.