RİZE Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor - Son Dakika

RİZE Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor

Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyorRİZE'de sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler, soluğu yaylalarda alıyor.

Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor

RİZE'de sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler, soluğu yaylalarda alıyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oluyor.

Kavrun Yaylası son dönemde turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yaylaya gelen turistler, doğanın keyfini sürüyor. Yayla, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin de adresi oluyor. Doğal yaşantısı ve yeşil manzarası ile ziyaretçilerinin ilgi odağı olan yaylaya gelenler, türküler söyleyip, horon oynayarak eğleniyor. Gelen turistler de atma türküleri dinlerken bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Hava durumunun sürekli değişkenlik gösterdiği yaylada, kamp da kuran turistler hem serinliyor hem de muhteşem doğanın keyfini çıkarıyor.

'MİSAFİRLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'

Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, koronavirüs salgını dolayısıyla yaylaların büyük rağbet gördüğünü söyleyerek, "Tertemiz ortamı, doğal yaşantısı ve sakinliği dolayısıyla vatandaşlar yaylaları tercih ediyorlar. Gelen misafirlerin birçoğu kamp tarzı tatil yapıyorlar. Böylece salgınla ilgili olarak kendi korunaklı yaşam alanlarını da oluşturmuş oluyorlar. Tertemiz doğanın keyfini çıkartıyor. Kavrun Yaylası da en doğal hali ile misafirlerimizi hayran bırakıyor" dedi.

'BİZE HUZUR VERİYOR'

Kent dışından yaylayı ziyarete gelen Hüseyin Keskin, "Şehrin kalabalığından kaçıp değişik yerler görmek bahanesiyle yaylalara doğru yol alıyoruz. Sakin ve doğal ortamı bizlere huzur veriyor. Kavrun Yaylası da en doğal haliyle tatilcileri ağırlıyor" diye konuştu.

'HAYRAN KALDIK'

Yaylaya ailecek geldiklerini anlatan Ece Özcan, "Ailece geldik, Kavrun Yaylası'na, gerçekten hayran kaldık. 4-5 saat uyuduğumuz halde çok dinç bir şekilde güne başlıyoruz, çok güzel bir havası çok doğal bir ortamı var. Şehrin karmaşasından, salgınından kaçtık rahat bir nefes aldık" dedi.

'GÖRÜLMEYE DEĞER'

İzmit'ten gelen Özcan Demirkan, ilk kez geldiği Kavrun Yaylası'na hayran kaldığını ifade ederek "Buraları çok görmek istiyorduk. Bize beklentilerimizin üzerinde bir ortam sundu. Bu muhteşem vadi gelip görülmeye değer bir yer" diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise, "Gelen turistler buranın doğasına hayran kalıyorlar. Biz de onlara en doğal ürünlerimizden ikram ederek sağlıklarına sağlık katıyoruz. Arada türküler söyleyerek onlara yöre kültürümüzü de yansıtmaya çalışıyoruz? dedi.

RİZE Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor

Çamlıhemşin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 09:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu 10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü         
12:51
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak         
11:40
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu         
11:01
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti         
09:35
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı         
22:41
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm         
22:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 15:58:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RİZE Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei