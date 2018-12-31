Rize Pomem'de Mezuniyet Heyecanı

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 302 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 302 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.



Vali Kemal Çeber, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan polis adaylarının memleketin dört bir yanında kamu, mal ve can güvenliğini koruyarak görev yapacaklarını belirterek, "Giydikleri üniformaları ile vatandaşımızın gözünde devletin somutlaşmış hali olacaklar. Vatandaşlarımız gördüklerinde 'İşte devlet' diyecekler." dedi.



Mezun olan polislere seslenen Vali Çeber, "Çok özel bir görev ifa edeceksiniz. Sizlerin yapacağı her güzel örnek davranış vatandaşlarımızın gözünde devletin güzelleşmiş hali olarak aksetmiş olacak." ifadesini kullandı.



Çeber, taşıyacakları üniformanın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Bundan sonra taşıdığınız bu üniformayla bu bilinçle hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Üzerinizde giymiş olduğunuz üniformanın şehit müdürümüz Altuğ Verdi, şehit Fethi Sekin, gazimiz Turgut Arslan, binlerce şehit ve gazimizin giydiği üniforma olduğunu bilerek hareket etmenizi sizden istirham ediyorum. Yapacağınız bellidir. Sizler için kaleme alınmış devletimizin mevzuatına uymaktır. Emir alacağınız nokta sıralı mevzuat ve sıralı amirlerinizdir. Bundan sonra onların dışında hiçbir makam ve mevkiden emir, tavsiye ve telkin almayacağız. Beynimizi hiçbir yere kiraya vermeyeceğiz. Şanlı, şerefli, gururlu Türk polisleri olarak güzelce bu vatana ve millete hizmet edeceğiz."



Vali Çeber, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.



Rize POMEM Müdürü Murat Sevil de 302 genç polisi Emniyet Teşkilatına kazandırmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından dönem birincisi Emrah Cöndek, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Dereceye giren 10 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 302 öğrenci yemin etti.



Törene, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve mezunların aileleri katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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