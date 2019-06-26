Son Dakika Haberleri: Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu
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Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu

14 dakika önce

Rize açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu.

Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu, System.String[]
Rize açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Alabora olan tekneden denize atlayan 4 kişinin yardımına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 yetişti.

Rize Sahil Parkı mevkisinden 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, alabora olan tekneden denizde atlayan 4 kişiyi kurtardı. Teknede bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz, Rize, 3. Sayfa
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