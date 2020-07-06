RİZE Salgın döneminde resmettiği tabloları fındık bahçesinde sergiledi - Son Dakika

RİZE Salgın döneminde resmettiği tabloları fındık bahçesinde sergiledi

Salgın döneminde resmettiği tabloları fındık bahçesinde sergilediRİZELİ ressam Ayşe Uzunhasanağlu Pirpir, koronavirüs salgını başladığı zaman evinde çizdiği resimleri fındık bahçesinde dallara asarak sergiledi.

Salgın döneminde resmettiği tabloları fındık bahçesinde sergiledi

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RİZELİ ressam Ayşe Uzunhasanağlu Pirpir, koronavirüs salgını başladığı zaman evinde çizdiği resimleri fındık bahçesinde dallara asarak sergiledi. Kadın temalı sergi ilgi görüyor.

Fındıklı'da ressam Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir koronavirüs salgını başladığında Çınarlı köyündeki baba evinde oluşturduğu atölyede resim sanatına ağırlık verdi. 3 ay boyunca evden çıkmayan ressam Pirpir, yaptığı kadın temalı 35 resmi, fındık bahçesinde sergiledi. Resimleri dallara asan Pirpir, ziyaretçilerini gezdiriyor, kadın temalı sergi ili ilgili bilgi veriyor. Sergi, yoğun ilgi görüyor.

YAĞMUR ENDİŞESİYLE SERGİ HER GÜN YENİDEN KURULUYOR

Pandemi döneminde sanata sarılarak moral bulduğunu anlatan Pirpir, "Aklıma geldikçe çizdim ve bu süreçte baktım birçok eser ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu çalışmaları da sevenlerime göstermek için pandemi koşullarına uygun doğanın içerisinde, yeşil bir ortamda, kuş sesleri ile beraber bir sergi hazırladık. Bir yoğunluk oluşmaması için de arkadaşlarımı kısım kısım çağırıyorum. Karadeniz'de her an yağmur yağabileceği içinde sergimizi kuruyoruz, kaldırıyoruz" diye konuştu.

Sergiyi gezen Çınarlı Köyü Muhtarı Nuriye Özbek de, "Sergiyi böyle ağaçların içerisinde doğa ile baş başa açmak çok güzel bir fikir. Biz de yapılan eserleri rahat rahat inceledik" dedi.

Fındıklı, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Salgın döneminde resmettiği tabloları fındık bahçesinde sergiledi - Son Dakika
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