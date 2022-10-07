Rize haberi! Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Rize haberi! Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyor

07.10.2022 12:07

Rize gelişmesine göre Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyorRİZE Rize'de yapılacak olan 851 yataklı şehir hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürdüğü ve dolgu çalışmalarının yüzde 70'nin tamamlandığı bildirildi.

Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyor

RİZE Rize'de yapılacak olan 851 yataklı şehir hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürdüğü ve dolgu çalışmalarının yüzde 70'nin tamamlandığı bildirildi.

Gündoğdu mahallesi sahilinde 350 dönümlük alanda 8 milyon ton deniz dolgusu üzerine yapılacak 831 yataklı şehir hastanesi projesinin dolgu çalışmalarında hummalı çalışma sürüyor. 2021 yıl sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesinin yapmasıyla inşaatına başlanılacak olan ve Rize mimarisine uygun bir şekilde yapılması planlanan şehir hastanesinin dolgu çalışmalarında yüzde 70'in üzerine çıkıldı. Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla sadece Rize ve çevre iller değil yurt dışından da gelecek olan hastalara da hizmet verilecek.

Hastane inşaatında doğaya uyumun sağlanması için özen gösterildiğini kaydeden Rize Valisi Kemal Çeber "Şehir Hastanemizin dolgu çalışmalarında yüzde 70'in üstüne çıktık. Yıl sonu gelince de ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. İhale çalışmaları Sağlık bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. İnşallah 2-3 yıl bir süre sonra çok güzel şehir hastanesine sadece ilimiz değil, bölgemiz kavuşmuş olacak. 851 yataklı bir hastane olması planlanıyor. Hepsi nitelikli yatak olacak. Eğer ihtiyaç hissedersek bin 500 yatak kapasitesine kadar çıkarabileceğiz. Hastanemizin inşaatında, diğer kamu yatırımlarında ki gibi bölge mimarisine özen göstereceğiz. Doğaya uymaya özen göstereceğiz. Rize figürlerini ve Karadeniz figürlerini bolca kullanmaya özen göstereceğiz. Havalimanımızda olduğu gibi hastanemizde estetik bir bina olacak. Bütün odalardan deniz görülecek. Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi olacağı için tüm akademik personelin onlara yakışır odaları, toplantı salonları, laboratuvarları olacak. Otopark sıkıntısı yaşamayacağımız şekilde otoparkımız olacak. Böylece çok güzel bir hastaneye iki üç yıl sonra hizmete sunacağız" dedi.

Hastanenin tamamlanarak hizmete girmesi ile Orta Asya'da dahi kaliteli hizmet arayan kitlenin Rize'yi tercih edeceğinin altını çizen Çeber "Sadece Rize'ye değil Artvin'deki, İspir'den bu tarafa hasta ve hastane ihtiyacı hisseden herkese hizmet vereceğiz. Bizim bir hedefimiz daha var. Sayılarının 4 milyon civarında olduğunu düşündüğümüz Orta Asya'da nitelikli sağlık hizmeti arayan kitle var. Bunu sağlık turizmi anlamında değerlendirmek istiyoruz. Yapacağımız bu modern hastane ile birlikte oradaki insanlara Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız buyurun gelin diyeceğiz. Kendi ülkelerinde normal sağlık hizmeti alıyorlar ama daha niteliklisini aradıkları zaman, örneğin bir böbrek nakli, karaciğer ameliyatı, saç ekimi, estetik operasyon ya da çok ileri düzey tetkiklere ihtiyaç duyduklarında diyeceğiz ki, 'Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız buyurun gelin, sizi hastaneden önce 3 gün yaylalarımızda gezdirelim, rehabilite edelim, sonra hastanede ne ihtiyacınız varsa yaptıralım. Sonrasında yine bir hafta daha bizim yaylalarımızda doğamızda dinlendirip gönderelim' diyeceğiz. Sağlık turizminde de bu hastane ile beraber önemli bir noktada olacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Rize, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize haberi! Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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