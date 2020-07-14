RİZE SELDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika

RİZE SELDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (4)Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanda yüksek kesimlerde mahsur kalan 80 kişi, AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıp, güvenli bölgeye götürüldü.

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (4)

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanda yüksek kesimlerde mahsur kalan 80 kişi, AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıp, güvenli bölgeye götürüldü. Ulaşıma kapanan köye yaya olarak gelebilen ekipler, yürümekte güçlük çeken 3 kişiyi de sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşıyıp, bölgede hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. İleri yaşta oldukları öğrenilen 3 kişi, sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

'KÜRESEL ISINMA KAYNAKLI AŞIRI YAĞIŞLAR OLUYOR'

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki sel ve heyelanlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Küresel ısınmanın yağış rejimlerinin de değişmesine neden olduğunu söyleyen Yıldız, bölgede yerinde tespit çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Yıldız, "Bazı arazi ve zeminde sıkıntılar var. Şu an arkadaşımız tespit çalışmalarına başladı. Daha sonra da gereken tedbirleri alacağız. Küresel ısınma kaynaklı aşırı yağışlar oluyor. Küresel ısınma yağış rejimlerinin de değişmesine neden oldu. Sadece yağışların fazla olmasından ziyade yine dere yataklarına yapılan müdahaleler de bu afetlerde etkili olabilir. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almamız gerekiyor" dedi.

Çayeli, AFAD, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE SELDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika
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