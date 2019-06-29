RİZE Söktüğü çay bahçesi yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Söktüğü çay bahçesi yerine 'likapa' dikti, kara geçtiRize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), söktüğü çay bahçesinin bir bölümünde, yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine başladı.

Söktüğü çay bahçesi yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Rize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), söktüğü çay bahçesinin bir bölümünde, yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine başladı. Yılda 2 ton hasada ulaşıp, kilosunu 28 liradan satışa sunan Pehlivanlar, likapa yetiştiriciliğinden çaya göre daha büyük kar elde ediyor.

İstanbul'da memur olarak çalışan ve emeklilik sonrası hayalini kurduğu memleketinde, yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine merak salan İhsan Pehlivanlar, çay bahçesine likapa fidanı dikti. Yakından ilgilendiği fidanların büyütüp kısa sürede elde edilen verimin farkına varan Pehlivanlar, bahçesinin 650 metrekarelik bölümünde yer alan çay tarlasını söküp, likapa yetiştiriciliğine başladı. Çevresindekilerin 'Çay bahçeni sökme, burada başka bir şey olmaz, zarar edersin? şeklinde uyarılarına aldırış etmeyen Pehlivanlar, dönüştürdüğü bahçesinde, yılda 2 ton likapa hasadına ulaştı. Söktüğü çay tarlasından yılda yaklaşık 2 bin lira kazanan Pehlivanlar, kilosunu 28 liradan satışa sunduğu likapa yetiştiriciliğinden ise çaya göre daha büyük kar elde ediyor.

'SABIRLA BEKLEDİM'

Likapa yetiştiriciliğinin verimli ve karlı olduğunu belirten İhsan Pehlivanlar, oluşturduğu bahçesinde hasadı sabırla beklediğini söyledi. Pehlivanlar, Yıllar önce hayalini kurduğum iş için sabırla bekledim. 2009 yılında emekliliğim gelince de bir gün bile beklemeden hemen emekli oldum. O zamanlarda fidan bulmak hem zordu, hem de çok pahalıydı. Bende kendi fidanlarımı ürettim. Ürettiğim fidanlardan 650 metrekarelik bu bahçeyi oluşturdum. Yabani likapanın küçük meyvelerini bilenler ve bana karşı çıkanlar, benim bahçemdeki likapanın meyvelerini görünce bana inanmaya başladılarö dedi.

'DÜNYADA BU KADAR GELİR GETİREN BİR ÜRÜN YOK'

Bölgenin temel geçim kaynağı çayın yanında mutlaka farklı tarım ürünlerine yönelmek gerektiğini ifade eden Pehlivanlar, likapanın karlı olduğunu anlattı. Pehlivanlar, Tüm zamanımı likapa için harcıyorum. Çay bizim olmazsa olmaz ürünümüz ama muhakkak farklı ürünler de denemeliyiz. Ben yıllardır bunun için uğraşıyorum. Her yıl bahçemde gösterdiğim ilerleme beni çok mutlu ediyor. 650 metrekare bir alanda likapa üretimi yapıyorum. Mevsimsel problemler, böceklenme gibi sorunlarla karşılaşmazsak ortalama 2 ton ürün elde ediyorum. Geçen yıl böceklenmeye bağlı problemler yaşadım 1 ton ürün aldım, kilosunu 22 liradan satarak yine de iyi bir kazanç elde ettim. Bu yılda kilosunu 28 liradan satmaya başladık. Artvin, Rize, Trabzon bazen İstanbul'a kadar ürün yolluyoruz. Dünyada çay dahil böyle bir gelir getiren başka bir ürün yok. 40 günlük bir hasat süresinde talep edilen miktar kadar, yavaş yavaş yorulmadan topluyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Çok keyif alıyoruzö diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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