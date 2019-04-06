Rize Sosyal Medyada Tanışıp İş Ortağı Oldular, Siparişlere Yetiştiremiyorlar

Sosyal medyada tanışıp iş ortağı oldular, siparişlere yetiştiremiyorlarRizeli Şefaat Topaloğlu (37) ile Adanalı Mine Damaksız (39) sosyal medyada tanışarak arkadaş oldu.

Sosyal medyada tanışıp iş ortağı oldular, siparişlere yetiştiremiyorlar



Rizeli Şefaat Topaloğlu (37) ile Adanalı Mine Damaksız (39) sosyal medyada tanışarak arkadaş oldu. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı işyeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.



Rizeli Şefaat Topaloğlu ile Adanalı Mine Damaksız, 7 yıl önce sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş oldu. Topaloğlu ve Damaksız telefonla, ardından ailece karşılıklı buluşarak görüşmeyi sürdürdü. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. 4.5 yıl önce Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Artan siparişlere evde yetişemeyen ikili Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurslarına katıldı, aldıkları hibe destekleri ile 1.5 yıl önce iş yeri açtı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı işyeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.



'EVDE BAŞLAYAN TİCARETİ İŞLETMEYE ÇEVİRDİK



Evde başladıkları ticareti açtıkları işyerinde sürdürdüklerini ifade eden Şefaat Topaloğlu, daha büyük bir yerde lokantacılık sektörüne geçmek istediklerini söyledi. Topaloğlu, Sosyal medya üzerinden tanışıp dost olduğumuz Mine hanımla güzel bir ortaklığa girdik. Onun yemek konusundaki yeteneklerini görünce işe koyulduk. 3 yıl kadar evde mantı ve içli köfte yaptık. İyi bir pazar oluşturduk ve zamanla siparişlere yetişemez hale geldik. 1,5 yıl önce de bu işletmeyi kurduk. Biz çalışırız diye düşünüyorduk ama burada da ünümüz hızla yayılınca siparişler arttı ve şimdi 6 kişi çalışıyoruz. Hedefimiz lokantacılık sektörüne geçmekö dedi.



'HAYATIM DEĞİŞTİ'



Şefaat Topaloğlu ile tanışınca hayatının değiştiğini anlatan Mine Damaksız da Önce Rize'ye taşındım. Sonra beni desteklemesi sayesinde yemek konusundaki yeteneklerimi ortaya çıkardım. İlk, sipariş aldık yemekleri evde hazırladık. Şefaat hanım satış konusunda yardımcı oldu. Sonra siparişler giderek arttı. 3 yıl evde sürdürdüğümüz üretimi 1,5 yıl önce açtığımız işletmeye taşıdık ve şimdi bu işletmede bize küçük gelmeye başladı. 2 kişiyle çıktığımız yolda şu an 6 kişiyiz ve siparişlere yetişemiyoruzö diye konuştu.



Adana yöresi lezzetlerini Rize'ye taşıdıklarını söyleyen Mine Damaksız Mantı, içli köfte, su böreği, sıkma, gözleme tarzı şeyler yapıyoruz. Ayrıca siparişe göre yemek yapıyoruz, Ramazan ayında güveç işlerimiz oluyor, tatlı yapıyoruz. Bundan sonrası içinde güzel hedeflerimiz var. Burayı sadece üretim yeri olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yörük çadırı aömak istiyoruz ifadelerini kullandı.

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