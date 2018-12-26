Rize Sulh Ceza Hakimliği, Rize Emniyet Müdürlüğündeki Silahlı Saldırı Olayıyla İlgili Yayın Yasağı...
1 saat önce
Rize Sulh Ceza Hakimliği, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı olayıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı.
Rize
Sulh Ceza Hakimliği, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı olayıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı.
Rize Sulh Ceza Hakimliği, 11 Aralık
tarihinde Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin şehit edilmesi ve personel müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can
Köksal'ın yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada sonrasında Rize Sulh Ceza Hakimliği, olayın basın yayın organlarında yayınlanmasının soruşturmanın amacının tehlikeye düşebileceğini dikkate alarak yayın yasağı kararı aldı. Kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınların yasaklanmasına ilişkin bilgiler verildi.
11 Aralık'ta meydana gelen olayda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu, personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polis memuru Yiğit Can Köksal ise yaralanmıştı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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