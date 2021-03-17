RİZE Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli: Mama veremiyorsanız sevgi verin - Son Dakika

Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli: Mama veremiyorsanız sevgi verin

RİZE'de belediye temizlik görevlisi Erhan Taşpınar süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koşarak 'O bana zimmetli? diye seslendiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. O anları anlatan Taşpınar "Biz hep sokaklardayız. Bu sessiz canlar sevgi istiyor. Mama bile veremiyorsanız sevgi verin" dedi.

Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Erhan Taşpınar İslampaşa Mahallesinde çalışmaya ara verdiği sırada süpürgesini yere bıraktı. O esnada yanına bir köpek yaklaştı ve yerdeki süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan Taşpınar, 'O bana zimmetli' diye seslendi. Temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı ancak sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için geri verdi. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

'ZİMMETLİ MALIMI HAYVAN MUTLU OLSUN DİYE BIRAKTIM'

Yaşananları anlatan temizlik görevlisi Erhan Taşpınar "Mola verdiğim sırada süpürgeyi yere bıraktım. Bir sokak köpeği geldi, süpürgeyi alıp kaçmaya başladı. Bende hemen peşinden gittim çünkü süpürge üzerime zimmetli. Aynı Kemal Sunal'ın filmi gibi. Yetiştim köpeğe, süpürgeyi aldım ama baktım köpek oyun istiyor. Bende mola saatimdi diye süpürgeyi tekrar köpeğe bıraktım. O anları da cep telefonu ile kaydetmişler. Görüntü kesildikten sonraki bölümde köpek sıkılıncaya kadar oynadı süpürge ile. Benim de mola saatim bitince görevimin başına döndüm" dedi.

'MAMA VEREMİYORSANIZ SEVGİ VERİN'

Sokaklarda oldukları için bu tarz durumlarla karşılaştıklarını belirten Taşpınar 'Sokak köpekleri sevgi istiyor. Bizde görev yaptığımız yerlerdeki köpeklerle bir bağ kurmuşuz. Yani bu hayvanlara mama bile veremiyorsanız sevginizi verin. İnanın onlara bu sevgi bile yeterli" diye konuştu.