Rize tarihi ilk çağdan günümüze kitaplaştırıldı - Son Dakika

Rize tarihi ilk çağdan günümüze kitaplaştırıldı

30.03.2021 12:51
Rize tarihi ilk çağdan günümüze kitaplaştırıldı, System.String[]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "İlk çağdan günümüze Rize tarihi projesi ile ilgili 10 farklı üniversiteden 27 akademisyenin görev alarak 5 ciltlik eseri ortaya çıkardığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "İlk çağdan günümüze Rize tarihi projesi ile ilgili 10 farklı üniversiteden 27 akademisyenin görev alarak 5 ciltlik eseri ortaya çıkardığını söyledi.

Karaman, üniversite toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehra Aslan öncülüğünde başlatıldığını belirtti.

Üniversite olarak ilin gelişimi için bir çok konuda hizmet verdiklerini ve katkı sağlama gayretinde olduklarını ifade eden Karaman, "İlk çağdan günümüze Rize projesi 2016 yılında başladı. Tarih bölümündeki hocalarımız ile bu şehre karşı bir sorumluluğumuz, bölgenin ve ilimizin tarihini kaynaklardan hareketle, bilimsel metotlarla ortaya konulması gerekliliği olduğunu istişare ettik. Zehra Aslan hocamız öncülüğünde tarih bölümündeki öğretim üyelerimi ile 5 ciltlik külliyatımızı ortaya çıkardık. Bu esere sayın cumhurbaşkanımızın takdim yazısı yazmış olması ayrı bir değer katmış oldu." dedi.

Eserdeki çalışmaların alanındaki uzman kişiler tarafından yapıldığına değinen Karaman, "10 farklı üniversiteden 27 farklı akademisyen bu esere katkı sunmuştur. Eser beş ciltten oluşmakta, başlangıçtan 19. yüzyıla kadar Rize tarihi, 19 yüzyıldan cumhuriyete Rize tarihi, cumhuriyet döneminde Rize 1-2-3 olarak 1980'e kadar olan dönemi ele alan bir çalışmadır. İlimiz referans kaynak eser kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Tarih Bölüm Başkanı Aslan, projenin ağırlığını cumhuriyet döneminin oluşturduğunu kaydetti.

Rize'nin coğrafi ve siyasi yapısı başta olma üzere bir çok yönü ile incelendiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Yerel tarihi incelemenin birçok zorluğu var. Bu süreçte zorlukları yaşadık ama asla vazgeçmedik. Heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bu kitaplarla ana kaynaklara inildi, arşiv malzemeler kullanıldı. Dönem basını, zabıtlar, sicillere inildi. bilimsel olarak hazırlanan kitaplar, bölgeye katkı sunmak üzere hazırlandı. Rize'ye ve Rize tarihine katkı sunan eserler ortaya koyduğumuz düşünüyorum. Eksiklikler vardır, her kitap eserinin eksikliği olabilir. Biz bir kapı açtık ve bundan sonra açtığımız bu kapıdan başka bilim insanları girecek, eksiklerimizi onlar giderecek."

Aslan, başlangıcın Rize'den olmasının kendilerini memnun ettiğini başka şehirlere örnek teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hüseyin Karaman, Karaman, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize tarihi ilk çağdan günümüze kitaplaştırıldı - Son Dakika


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