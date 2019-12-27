Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan:

Rize Ticaret Borsası'nın 2019 yılı son Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Resul Okumuş başkanlığında yapıldı.



Borsanın 2019 yılı çalışmaları değerlendirilen toplantıda konuşma yapan Okumuş, "Çay sektöründe kötü bir gidişat var. Yıl sonuna doğru raf fiyatlarının yükselmesini arzu ediyorduk fakat olmadı. Kar etmeyen bir sektörün sürdürebilirliği mümkün değil. Çay sektörünün tekrar kar eden bir sektöre dönüştürebilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Kaliteli ürün üretip, ürün çeşitliliğini arttırmalıyız" dedi.



Çayın stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 11. Rize Tanıtım Günleri'nde çayı stratejik bir ürün olarak tanımladı. Bende her mecrada bunu dile getiriyorum. Çayımızın değer görmesi için bu tanımlamayı çok önemsiyorum" diye konuştu.



Çayla ilgili yapılan diğer çalışmalara değinen Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çayla ilgili bir daire başkanlığı kurulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Rize kavurmasına borsamız adına coğrafi işaret aldık. Rize çayı coğrafi işaret çalışmalarımız da devam etmektedir. En kısa sürede Rize çayında da coğrafi işaret belgesi almayı hedefliyoruz. Borsamız yaptığı başarılı projelere adını duyurmaya devam edecek. Rize'nin yüz akı olacak Çay Çarşısı projemizin yapım ihalesini yaptık. Bu ihalenin 15 gün içinde sonuçlanıp bir an önce proje yapım çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu. - RİZE