Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi - Son Dakika

Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi

18.05.2021 12:03

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Çay Üreticileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Mavi ile üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatının kilogram başına 3,87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltildiği açıklamasını değerlendirdi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Çay Üreticileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Mavi ile üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatının kilogram başına 3,87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltildiği açıklamasını değerlendirdi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açıklanan fiyatın genel anlamda beklentileri karşıladığını, fiyatın salgın dönemi göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaş çay kilogram fiyatında yaklaşık yüzde 18 civarında artış olduğunu ifade eden Erdoğan, "Müstahsil açısından ürüne verilen zammın yetersiz olduğu yönünde bir görüş yok. Memnuniyet verici. Ürüne verilen fiyatın memnuniyet verici olması ürüne özen gösterilmesini, kaliteli hasat gerçekleşmesini sağlayacaktır. Salgın döneminde üreticinin bahçesi ile uğraşması da sektör için bir avantaj. Kalitenin yukarı taşınması açısından bir avantaj olacaktır." diye konuştu.

Sanayici açısından da ürünün değerlendirilmesi durumda, ham maddenin yüzde 18 arttığı anlamını taşıdığına değinen Erdoğan, "Diğer artışlarla birlikte yüzde 20 civarında girdilerde bir artış var. Sanayicinin girdilerinde artış olunca raf fiyatını yukarı çıkarması gerekiyor. ÇAYKUR'un yüzde 51 hacmi var. Orada zam yapılmazsa özel sektör ve müstahsil açısından yapılan bu zam havada kalabilir. Devlet yetkililerinden kuru çaya da zam yapmalarını talep ediyoruz. İki tarafı da iyileştirelim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir milyon insanın çay sektöründen ekmek yediğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Topraktan bardağa kadar olan süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Sosyal medyada fiyatı beğenmeyen grup da var. Burada devletin verebileceği oran enflasyona yakın bir oran oldu. Burada beklentimiz 13 kuruş destekleme fiyatı var, 8 yıldır bu fiyattan veriliyor. Diğer desteklemeler artarken çaydaki fiyat değişmedi. Destekleme fiyatı artsa memnuniyet seviyesinin çok daha yukarı çıkacağını düşünüyorum."

Çay Üreticileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Mavi ise yaş çay kilogram fiyatının diğer gıda ürünlerine yapılan artışın yanında düşük kaldığını savunarak, "Yaş çay kilogramının yanında ürün destekleme miktarının artırılması üretici açısından daha sevindirici olabilirdi. Salgın döneminde şartların zor olacağını bilerek değerlendirme yapmak lazım. Burada en büyük görev özel sektör işletmelere düşecektir. Açıklanan taban fiyatın altında yaş çay alınmamalı. Devlet yetkilileri bu konuda hassasiyet göstermeli." şeklinde konuştu.

Üretici görüşleri

Çay üreticisi Arzu Yıldırım da yaş çay hasadına başladıklarını kaydederek, "Fiyat bizi memnun etti. Devletimizden Allah razı olsun. Salgın döneminde güzel bir fiyat. Biz memnun olduk başladık." dedi.

Ahmet Ferah, çayını eşiyle topladığını, açıklanan fiyatın salgın döneminde iyi olduğunu söyledi,

Zeynep Ferah ise çay toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Bismillah ile çaya başladık. Fiyat beklentilerin altında gibi değerlendirilse de salgın döneminde memnuniyet verici. Burada kontenjan uygulanmaması, özel sektör çay firmalarına el atılması önemli. Üreticinin en büyük beklentisi özel sektörün açıklanan fiyatın altında yaş çay almaması." değerlendirmesinde bulundu.

Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi
Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi
Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi
Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi

Mehmet Erdoğan, Ticaret, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize Ticaret Borsası Başkanı ve üreticiler yaş çay taban fiyatını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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