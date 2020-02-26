Rize tokalaştığı arkadaşını yumruklayan saldırgan: çok pişmanım - Son Dakika

Tokalaştığı arkadaşını yumruklayan saldırgan: Çok pişmanım

RİZE'de Hüseyin B. (18), 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak, tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a (18) aniden yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan gencin çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hüseyin B., "Anlık sinirle böyle bir şey yaptım, çok pişmanım" dedi. Olay, 16 Şubat'ta, Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile 6 yıl sonra karşılaştı ve tokalaşıp, sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hüseyin B., iddiaya göre, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, Ebubekir Al'a yumrukla saldırdı. Al'ın kendisini korumaya çalışırken, ittiği Hüseyin B. de yere düştü. Hemen yerden kalkan Hüseyin B., olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al, polise şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Olaydan sonra gözaltına alınan Hüseyin B. savcılığa verdiği ifadesinde 6 yıl önce ortaokulda aynı sınıfta okuduğu Ebubekir Al'ın kendisinin o dönemde sosyal medya hesaplarını ele geçirerek uygunsuz şeyler paylaştığını iddia etti. Hüseyin B. ifadesinde "Beni okul dönemi çok kez dövmüştü. Ebubekir benle ve arkadaşlarımla çok uğraşırdı. Ben epilepsi hastası olduğumdan bir çok kez onun yüzünden kriz geçirdim. Lise 1'de de aynı sınıftaydık. Ben iki kez sınıfta kalınca okulu bıraktım, açıktan devam ediyorum. Ebubekir ile aramda sorun yoktu. Bu olaydan önce bir çok kez karşılaşıp sohbet ettik. Olay günü yine sohbet ederken ona 'yine insanlarla uğraşıyor musun" diye sordum. O da bana 'uğraşıyorum' dedi. Ben de ona insanlarla uğraşmaması gerektiğini söyleyince alay edip sosyal medya hesabımı tekrar ele geçireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenip kendisine yumruk attım. Olanlardan ötürü çok pişmanım. Hem kendim hem ailem Ebubekir'e ve ailesine ulaştık, özür diledik. O anlık sinirle böyle bir şey yaptım çok pişmanım' dedi.

Hüseyin B., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.