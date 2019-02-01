Rize Tümsiad'dan Kültür Tahribatı Konferansı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi tarafından Rize'deki kültür tahribatı hakkında konferans düzenledi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi tarafından Rize'deki kültür tahribatı hakkında konferans düzenledi. Araştırmacı ve Yazar Recep Koyuncu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta dinleyicilere görsel sunumla tahribatlar hakkında bilgiler verildi.



Yaklaşık iki saat süren konferansta Koyuncu, Rize ve çevre illerinde bulunan Türk izlerinden başlamak üzere mezar taşları, cami kitabeleri, eski evler, dolgu sahasındaki yapılaşma, camiler ve resmi kurumlardaki yok olmaları belgeleriyle sundu. Katılımcıların soruları doğrultusunda bu tür yok edişlerin sebepleri üzerinde de duruldu.



Rize'de başta "Kentlilik Bilinci" olmak üzere geleceğe nasıl bir iz bırakabilme üzerindeki görüşleri de anlatan Koyuncu, "Her şeyi resmi makamlardan beklemek yanlış, birey olarak bizim de yapacak olduğumuz şeyler var. Fakat maalesef bizler fert olarak ne Türk olabildik ne de Müslüman. İkisinin arasında bir konumdayız ve suçu hep başkalarında arayıp devamlı konuşmaktayız, bilgimizin olup olmamasına baktığımız yok" dedi.



Program bitiminde Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil hediye takdiminde bulundu. - RİZE

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